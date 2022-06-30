Страх Запада перед Путиным ведёт к поражению Украины – Atlantic Council

Западу придётся либо резко увеличить поставку вооружений Киеву, включая ракеты, танки и самолёты – либо признать победу России над Украиной.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в статье для аналитического центра Atlantic Council пишет бывший декан Оборонного колледжа НАТО Ричард Хукер.

По его мнению, Запад боится реакции Путина на кратное и качественное увеличение поставок, поэтому не стоит рассчитывать на осуществление украинскими войсками наступательных операций и даже эффективной обороны. При этом он не решается предсказывать полное военное поражение Украины, а говорит о «заморозке конфликта».

«Украина не может победить, пока у нее нет этих возможностей. Современная война высокой интенсивности требует авиации и дальнобойной огневой мощи. Без них Украина обречена на замороженный конфликт и возможную потерю Луганской и Донецкой областей вместе с оккупированной территорией на юге страны, которая соединяется с Крымом», – утверждает Хукер.

Симферополь, Валентин Карамазов

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