Море в Крыму снова потеплело

Море в Крыму снова стало теплым.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», самая теплая вода сегодня зафиксирована в Керченском проливе – плюс 23. Самая холодная – на западном побережье: плюс 18 – плюс 20. На ЮБК – плюс 22.

Такая вода комфортна для купания, однако Роспотребназод не советует пока купаться на юге и юго-западе полуострова: «Качество морской воды может не отвечать нормативным показателям из-за обильных осадков у побережья Алушты и Севастополя», – сообщили в ведомстве, напомнив, что нестандартные пробы получены так же в Бахчисарайском и Симферопольском районах.

Симферополь, Лиана Макоба

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