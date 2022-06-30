Алушта повторяет историю Симферополя – набережная до сих пор не закончена

Ремонт набережной в Алуште затягивается.

Как уже сообщал «Новый День», капитальный ремонт начался несколько месяцев назад и должен был завершится к началу туристического сезона. Но не завершился ни к 1 мая, ни к 1 июня. Пару недель назад чиновники заявляли, что почти закончены работы на берме и завершаются у ротонды. Теперь говорят, что на завершение этих объектов понадобится дней 10. Но еще останется два пляжа в центральной части набережной.

На этот раз все технические работы обещают завершить к 1 августа.

Напомним, в Крыму срыв сроков реконструкции объектов массового посещения – не редкость. Например, площадь имени Ленина в Симферополе – под окнами крымского правительства – должны были сдать в сентябре прошлого года, а закончили только к маю текущего. На несколько лет растянулась реконструкция и Митридатских лестниц в Керчи.

Алушта, Лиана Макоба

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