Российские винодельни могут стать туристическими кластерами

Российские виноделы могут получить возможность строить туристические объекты – соответствующий законопроект весен в Госдуму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о необходимости развивать винный туризм еще несколько лет назад начали говорить в Крыму. Однако инициировали законопроект представители Краснодарского края.

Предлагается внести в действующее законодательство поправки, допускающие размещать на виноградопригодных землях, включенных в Федеральный реестр, объекты капитального строительства, а также некапитальные строения и сооружения сооружений, предназначенные для производства продукции виноделия и предоставления услуг винного туризма.

При этом законопроект предусматривает ограничения, призванные сохранить основной вид землепользования – выращивание винограда: до начала строительства на участке уже должно быть не менее 10 га виноградников, включенных в Федеральный реестр. Застроить объектами виноделия и винного туризма можно будет не более 1 гектара. Общая площадь самих объектов не должна превышать 1,5 тысяч квадратных метров, а высота – двух этажей.

Кроме того, предлагается ввести отдельную статью о «винном туризме» с описанием видов деятельности по оказанию туристических услуг.

В документе указывается: субъектами подобной деятельности могут быть только хозяйства, уже имеющие лицензию на производство винодельческой продукции. Предполагается, что это позволит избежать бесконтрольной застройки виноградников и появления недобросовестных предпринимателей, которые под видом «винного туризма» будут заниматься исключительно размещением и развлечением отдыхающих.

«По мнению сенаторов, принятие поправок не потребует дополнительных расходов федерального бюджета, а также средств бюджетов российских регионов. Документ внесен 22 июня. В настоящее время документ направлен в комитет Госдумы по экономической политике», – пишет «Коммерсант», отмечая, что пока по этому вопросу нет единой консолидированной позиции. Но в ближайшее время предложения по редакции закона должны дать производители, эксперты и ассоциации – тогда станет понятна судьба документа. В случае положительного решения проект могут вынести на рассмотрение в первом чтении в ходе осенней сессии Госдумы.

Авторы инициативы предлагают воспользоваться опытом Италии, где винный туризм дает 25% доходов от реализации вина, или Германии, в которой оборот от винного туризма составляет 5,5 млрд евро в год , а 85% винодельческих хозяйств имеют специальные туристические программы.

В России лидерами винного туризма могут стать Краснодарский край, Крым и Ставрополье. На Кубани, например, этим занимаются уже 25 предприятий, еще не менее 30 готовы развивать подобное направление, но для этого нужно создать соответствующую инфраструктуру.

В Крыму туристический кластер вокруг производства начали создавать в Балаклаве, остальные пока ограничиваются экскурсиями и дегустациями.

Симферополь, Лиана Макоба

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