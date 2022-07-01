Автобусное сообщение между Крымом и югом Украины возобновлено

Из Крыма в Херсон и из Херсона в Крым отправились первые автобусы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пассажирское сообщение между полуостровом и юго-восточными регионами Украины возобновилось сегодня в 6:30 по местному времени. Из Херсона выехали 8 человек, из Симферопопя автобус ушел практически полным.

Пока пассажирам придется делать пересадку на границе: автобусы будут довозить их до пункта пропуска «Армянск», через который им предстоит пройти пешком и пересесть на другой автобус, который доставить их до места назначения.

В 8 часов из Симферополя отправятся автобусы в Мелитополь и Бердянск, в это же время должны стартовать рейсы и из этих городов.

На маршрутах работают 30-местные автобусы ульяновского производства, впереди идут машины сопровождения с сотрудниками Росгвардии.

Ориентировочное время в пути до Херсона – около четырех часов, до Бердянска – шесть.

Пока автобусы будут ходить в тестовом режиме: в каждом направлении запланировано по четыре рейса в день (два туда, два обратно). После того, как станет понятен логистический поток, расписание может быть скорректировано.

Симферополь, Лиана Макоба

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