Еврокомиссия прорабатывает разъяснение для Литвы по разблокированию транзита в Калининград

Еврокомиссия планирует выпустить для Вильнюса специальное разъяснение, которое позволит России полностью возобновить поставки грузов в Калининградскую область через Литву.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на свои источники в Брюсселе сообщает Der Spiegel.

Вместе с тем, в Брюсселе придумали новшество, которого ранее не было в договоре между РФ, ЕС и Литвой. Согласно документу, России будет разрешено ввозить в Калининград все подсанкционные товары, но только в объёмах, сравнимых с поставками до начала СВО на Украине.

Напомним, Германия выступала категорически против решения Литвы ограничить транзит грузов по своей территории в Калининградскую область, так как это вело к новому обострению в Европе.

Der Spiegel отмечает, что в Литве такое решение Еврокомиссии будут расценивать «как поражение», однако новый пункт о не превышении прежних объёмов транзита призван компенсировать неудовольствие Вильнюса.

Симферополь, Валентин Карамазов

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