Берлин призвал снять запрет на транзит в Калининград

Правительство ФРГ не согласилось с решением Литвы запретить транзит российских грузов в Калининград. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал не устраивать ненужных провокаций в отношении Москвы и вернуть транзит в обычных объемах.

«В Берлине действия Литвы вызвали непонимание. Правила транзитных перевозок всегда должны определяться с учетом того, что речь идет о перевозках между двумя частями России», – говорится в материале Spiegel. Такую позицию Шольц озвучил после саммита НАТО в Мадриде.

По данным издания, Литва уже ощутила последствия своего решения. В этом году Литовские железные дороги ожидают убытков в размере 150 млн евро. Руководство анонсировало увольнения около 2000 сотрудников из 9000 работающих.

Литва с 18 июня запретила транзит автомобильным и железнодорожным транспортом порядка 50% грузов в Калининград из других регионов России. Вильнюс объяснил это санкциями на экспорт ряда товаров. В ЕС решили, что случай со снабжением Калининграда не относится к санкционному режиму. В ответ Литва заявила о намерении наложить вето, если Еврокомиссия разрешит полностью восстановить транзит товаров в Калининград через литовскую территорию.

Берлин, Наталья Рязанова

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