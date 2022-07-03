Киев ждёт крупных поставок западного оружия через месяц – или три

Обещанные Западом крупные партии вооружений не могут поступить на Украину сразу, так как требуется время на их доставку.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил советник главы администрации президента Украины Михаил Подоляк.

«Оружие надо доделать, потому что никто столько не собирал, как Россия. Поэтому сейчас западное вооружение дорабатывают, что-то расконсервируют на складах, и это быстро пойдет в Украину – месяц, два, три», – заверил Подоляк.

Напомним, ранее CNN со ссылкой на чиновников американской администрации сообщило, что у Запада закончились советские вооружения для поставок Украине.

Симферополь, Валентин Карамазов

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