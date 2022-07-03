Шольц вслед за Байденом обвинил бизнесменов в ценовом терроризме

Повышение энергетиками цен на отопление в Германии является «социальной взрывчаткой».
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
По его мнению, население Германии не сможет справиться с коммунальными тарифами, если продолжится их рост.
«Если вдруг счёт за отопление вырастет на пару сотен евро, то это сумма, с которой многие в действительности не смогут справиться. Это социальная взрывчатка», – сказал Шольц.
Напомним, ранее Джо Байден потребовал от владельцев американских АЗС немедленно осознать всю опасность момента и снизить цены на бензин.
Симферополь, Валентин Карамазов
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube