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Воскресенье, 3 июля 2022, 18:32 мск

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Шольц вслед за Байденом обвинил бизнесменов в ценовом терроризме

Канцлер Германии Олаф Шольц. Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Повышение энергетиками цен на отопление в Германии является «социальной взрывчаткой».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

По его мнению, население Германии не сможет справиться с коммунальными тарифами, если продолжится их рост.

«Если вдруг счёт за отопление вырастет на пару сотен евро, то это сумма, с которой многие в действительности не смогут справиться. Это социальная взрывчатка», – сказал Шольц.

Напомним, ранее Джо Байден потребовал от владельцев американских АЗС немедленно осознать всю опасность момента и снизить цены на бензин.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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