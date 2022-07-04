Украину хотят загнать на перевоспитание за прославление Бандеры

Уполномоченный правительства Германии по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн призвал Украину немедленно вступить в Международный альянс в память о Холокосте.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает агентство DPA.
Призыв прозвучал на фоне скандальных заявлений посла Украины в Германии Андрея Мельника, открыто восхвалявшего Степана Бандеру. Высказывания посла вызвали резкую критику в разных странах, особенно в Германии и Израиле.
«Дебаты, спровоцированные послом Мельником, должны стать поводом к тому, чтобы быстро добиться принятия Украины в Альянс», – заявил Кляйн.
Международный альянс памяти жертв Холокоста объединяет правительства и экспертов для развития исследований и сохранения памяти о Холокосте.
Симферополь, Валентин Карамазов
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