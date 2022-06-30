Украинского посла в Берлине немцы назвали лицемером и позорищем

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник в четверг, 30 июня, в интервью журналисту и ютуберу Тило Юнгу назвал украинского пособника Гитлера украинского нациста Степана Бандеру «борцом» за свободу, что вызвал негодование у граждан, – пишет газета Berliner Zeitung.

В интервью Юнгу украинский дипломат сказал: «Бандера не был массовым убийцей евреев и поляков. Он был борцом за свободу».

Реакция на подобные заявления не заставила себя ждать. Известный немецкий пианист Игорь Левит у себя в Twitter написал: «Какое отрицание истории. Какой поворот истории. Какое лицемерие. Позорище!»

«Любой немец в Германии был бы по праву подвергнут остракизму за публичные высказывания, подобные заявлениям Мельника», – отметил в Twitter режиссер Томас Бон.

Немецкий политик Маргарита Малер (ХДС) со своей стороны написала: «Я просто не могу поверить в то, что говорит Мельник. Он утверждает, что еврейская община Берлина и Израиля выдумала, что Бандера причастен к убийству тысяч евреев, и называет его национальным героем!»

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»