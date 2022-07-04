Германия может прекратить транзит газа в другие страны ЕС

Германия остановит перекачку поступающего в страну газа соседям по Евросоюзу, если Россия критически ограничит поставки.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер.

Ранее Мюллер уже высказывал опасения, что возможное прекращение поставок газа из РФ серьёзно ударит по экономике Германии.

«Если газ из России перестанет поступать, то запасенных на данный момент объемов – с учетом наших обязательств по дальнейшей поставке газа в другие европейские страны – хватит, возможно, на один или два месяца», – сказал он.

Между тем, сама Германия, по подсчётам Мюллера, сможет обойтись без закупок российского газа 2,5 месяца.

Симферополь, Валентин Карамазов

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