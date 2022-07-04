«Ждите!» – украинская разведка анонсировала на август громкие военные победы ВСУ

В августе Украина перейдёт в контрнаступление по всему фронту и добьётся «перелома в войне».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Вместе с тем, он накричал на журналистов, потребовавших детализировать такой оптимистичный прогноз.

«Вы хотите, чтобы я сейчас раскрыл все планы, чтобы враг прочитал и подготовился? Так вы это себе представляете?... Риторически вам отвечу. Если вы анализируете мои высказывания, или вы увидели, чтобы я хотя бы раз ошибся? Поэтому ждите!» – отрезал Буданов.

Глава украинской разведки также уверяет, что в конце этого года активные боевые действия уменьшатся, а спецоперация РФ закончится в 2023 году. Для себя окончанием войны он назвал «выход Украины на границы по состоянию на 1991 год».

Недавно Буданов угрожал терактами и диверсиями на территории России.

Симферополь, Валентин Карамазов

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