Киев угрожает России терактами и диверсиями. «Атаки были и будут»

Глава главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов угрожает терактами и диверсиями на территории России. Об этом он заявил в интервью британской Financial Times.

По его утверждению, партизанская деятельность на подконтрольных России территориях усиливается. Буданов напомнил о взрывах автомобилей в Херсонской области. Он заявил, что подобные атаки «проходят повсеместно», подчеркнув, что они «были и будут проводиться в России», а также «во многих других местах», передает РИА «Новости». При этом Буданов отказался уточнить, причастны ли к этим действиям украинские власти.

Напомним, в минувшую пятницу, 24 июня, в Херсоне в результате взрыва погиб глава управления семьи, молодежи и спорта военно-гражданской администрации региона Дмитрий Савлученко. Злоумышленники взорвали автомобиль, на котором передвигался чиновник. Власти расценили случившееся как теракт. 22 июня в Херсонской области было совершено покушение на главу поселка Чернобаевка Юрия Турулева. Чиновник получил легкое ранение и контузию.

Ранее генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост будет целью номер один для Украины после получения обещанного Западом оружия. До этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов также заявлял, что Украина разрушит Крымский мост, как только представится такая возможность.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя эти высказывания, заявил, что Россия взяла на заметку угрозы Киева по поводу Крымского моста.

Москва, Наталья Петрова

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