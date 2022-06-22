Главу херсонского поселка пытались взорвать по пути на работу

В Херсонской области совершено покушение на главу поселка Чернобаевка Юрия Турулева. Чиновник легко ранен и контужен. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на администрацию поселка.

Инцидент произошел сегодня утром. Взрывное устройство сработало на дороге, по которой ехал на автомобиль Турулева. Бомбу заложили рядом с перекрестком, спрятав ее в траве под забором частного дома, сообщает РИА «Новости».

Взрывной волной повреждены соседние здания. Глава поселка получил легкие осколочные ранения и легкую контузию, передает ТАСС. Помощь ему оказали на месте. Больше никто не пострадал. В автомобиле Турулева выбиты стекла, задняя часть посечена осколками.

По словам Турулева, покушение на него совершила украинские диверсанты – сработал установленный фугасный снаряд. «Сегодня утром украинская власть опять проявила свое фашистское лицо: пытались подорвать меня, охрану, которая была со мной при выезде на работу», – заявил он, добавив, что «этим нас не напугать».

Напомним, в субботу, 18 июня, в Херсоне пытались взорвать начальника службы исполнения наказаний Евгения Соболева. Бомба была прикреплено к дереву и начинена поражающими элементами. Соболев получил ранения обеих ног и был госпитализирован. Он расценил произошедшее как теракт. По его мнению, таким образом украинские диверсанты пытаются запугать мирное население.

Херсон, Наталья Петрова

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