Новый теракт в Херсоне: погиб глава управления администрации региона

В Херсоне в результате взрыва погиб глава управления семьи, молодежи и спорта военно-гражданской администрации региона Дмитрий Савлученко. Об этом сообщают российские информагентства со ссылкой на пресс-службу ВГА региона. Взорван автомобиль, на котором передвигался чиновник. Власти расценили случившееся как теракт.

Взрыв произошел в пятницу утром в микрорайоне ХБК. Автомобиль подорвали, когда Савлученко сел в нее, сообщет РИА «Новости» со ссылкой на замруководителя ВГА Кирилла Стремоусова.На месте происшествия работают взрывотехники, которые проверяют территорию, сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Взрывной волной выбиты окна в четырехэтажном доме, во дворе которого прогремел взрыв.

В пресс-службе херсонской администрации заявили, что взрыв был целенаправленным покушением на сотрудника военно-гражданской администрации, в результате которого он погиб.

Напомним, 22 июня в Херсонской области совершено покушение на главу поселка Чернобаевка Юрия Турулева. Чиновник получил легкое ранение и контузию. По его словам, на дороге перед его автомобилем сработал установленный украинскими диверсантами фугасный снаряд.

18 июня в Херсоне пытались взорвать начальника службы исполнения наказаний Евгения Соболева. Бомба была прикреплено к дереву и начинена поражающими элементами. Соболев получил ранения обеих ног и был госпитализирован. Он расценил произошедшее как теракт. По его мнению, таким образом украинские диверсанты пытаются запугать мирное население.

Херсон, Наталья Петрова

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