Армия ЛНР приступает к освобождению ДНР

После победы на территории ЛНР луганская армия перебрасывается на донецкий фронт – помогать своим братьям освобождать Донбасс.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Мы можем уже говорить, что и наш корпус, первый корпус ДНР, который принимал участие и помогал нашим братьям в освобождении ЛНР, перемещается на донецкое направление. Также и второй корпус, луганский. Мы как зарождались с Луганском вместе, так и освобождаем территории вместе, конечно, при поддержке РФ, без которой это было бы невозможно», – приводит ТАСС слова Пушилина.

Накануне глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что Специальная военная операция не остановится и после освобождения Донбасса, так как необходимо отодвинуть украинскую армию на растояние, как минимум, ракетных обстрелов. Кроме того, никто не отменял задачу по денацификации всей территории Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

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