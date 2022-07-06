Одного из фигурантов «дела петербургских генералов» задержали в Крыму

Бывшего замначальника Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова задержали в Крыму. Его этапировали в Москву.

Как уже сообщал «Новый День», минувшей ночью правоохранители задержали помощника главы МВД РФ Сергея Умнова, начальника УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова и бывшего замначальника главка Ивана Абакумова. Их подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями.

История связана с уголовным делом о злоупотреблении должностными полномочиями, возбужденном два года назад. Тогда сотрудники управления собственной безопасности провели обыски обособленных подразделений Межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов (МРЭО). В данном деле фигурировал «Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти», куда, по версии следствия, местных бизнесменов вынуждали сдавать деньги. Руководство полиции Северной столицы, по сути, заподозрили в рэкете, пишет РЕН ТВ.

Абакумов попал в поле зрения силовиков после скандала с подделкой документов: 2019 году он предоставил справки, что в течение 21 дня лечился в стационаре кардиологического отделения тосненской больницы, хотя на самом деле находился в это время в Крыму. Было возбуждено уголовное дело, которое расследовалось почти 2 года и в июле 2021 было закрыто в связи с истечением срока давности. Правда, Абакумов после этого свой пост в Санкт-Петербурге покинул и стал чаще бывать в Крыму.

Но следователи о нем не забыли, так как с самого начала скандала с документами заподозрили, что высокопоставленный полицейский чиновник может быть замешан в гораздо более масштабных схемах.

У Абакумова яхта за 800 тысяч евро, квартира в центре Санкт-Петербурга площадью в 250 квадратных метров, несколько других объектов недвижимости, люксовый внедорожник, дача и земля. По одной из версий следствия, все это могло быть приобретено на средства Фонда «Содействия программам ГУВД СПб и ЛО», а также за счет незаконного привлечения денег петербургских предпринимателей.

Симферополь, Олег Яковенко

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