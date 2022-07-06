Три генерала МВД задержаны за злоупотребление полномочиями

Правоохранители задержали помощника главы МВД РФ Сергея Умнова, начальника УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова и бывшего замначальника главка Ивана Абакумова. Их подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями, сообщили в пресс-службе МВД России.

«С 2016 по 2020 годы допускали злоупотребления должностными полномочиями, выразившиеся в приобретении на средства Фонда «Содействия программам ГУВД СПб и ЛО» имущества в целях личного использования», – говорится в сообщении.

Уголовное дело по ст. 285 УК РФ возбудили в июне 2020 года. В рамках дела проведены обыски в домах и на рабочих местах фигурантов. Подозреваемых задержали по статье 91 УПК РФ в ночь на 6 июля. По данным «Фонтанки», задержанных увезли в следственный изолятор в Москве.

Ранее в Крыму задержан замначальника таможни – его обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По итогам капитального ремонта здания таможни в Евпатории чиновник подписал акт приемки, хотя стоимость работ была меньше заявленной.

Москва, Наталья Рязанова

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