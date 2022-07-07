Теперь официально: в ФСБ прокомментировали следственные действия в отношении военкома Крыма

В ФСБ прокомментировали следственные действия в отношении военного комиссара Крыма Юрия Лымаря.

Как уже сообщал «Новый День», у военкома РК прошли обыски. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и 290 (получение взятки) УК РФ, сообщили в ФСБ.

«Военный комиссар Республики Крым за денежное вознаграждение давал незаконные поручения своим подчиненным об освобождении граждан от призыва на военную службу, – сообщили в ведомстве. – В настоящее время сотрудниками военной контрразведки проводятся следственные мероприятия. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения».

Симферополь, Олег Яковенко

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