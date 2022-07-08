Расследование дела в отношении экс-министра культуры Крыма завершено

Расследование уголовного дела в отношении экс-министра культуры Крыма Веры (Арины) Новосельской завершено.

Как уже сообщал «Новый День», Новосельскую задержали в ноябре 2021 года по подозрению в взятки в размере 25 млн рублей за общее покровительство ООО «Меандр» при выполнении работ по объекту «Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства». По версии следствия, благодаря министру культуры РК компания в 2018 году получила контракт на реконструкцию театра в размере 1 млрд рублей.

На Новосельскую вышли в ходе расследования другого уголовного дела, возбужденного в отношении бенефициара «Меандра» Евгения Ярмоша о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации денег, полученных незаконным путем (ст. 174.1 УК РФ) при реконструкции Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, пишет «Коммерсант».

В Крыму ООО «Меандр» получил ряд крупных контрактов на выполнение реставрационных работ: реконструкция дома-музея А. П. Чехова (после ремонта кровля здания дала течь во время дождей, часть залов затопило), Ливадийского дворца, Большой и Малой Митридатских лестниц в Керчи, Ханского дворца в Бахчисарае, здания офицерского собрания 51-го пехотного Литовского полка в Симферополе.

Общая стоимость этих контрактов исчислялась миллиардами рублей, при этом подрядчик срывал сроки, были серьезные претензии к качеству, возбуждались уголовные дела. Однако компания поучала новые контракты. Следователи полагают, что происходило это при непосредственном участии экс-министра культуры РК.

Правда, удалось доказать лишь один эпизод – с детским театром. Но и это дело насчитывает 50 томов.

Симферополь, Олег Яковенко

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