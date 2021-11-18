Интерес силовиков к министру культуры Крыма может быть связан с питерскими реставраторами

Сегодняшний визит силовиков к министру культуры Крыма Арине Новосельской может быть связан с многострадальным симферопольским недостроем – театром кукол. Кстати, сама Новосельская до получения должности министра в 2014 году была художественным руководителем этого театра.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня в отношении чиновницы проводятся следственные действия. По словам источников агентства в правительстве РК, они могут быть связаны с делом петербургской компании «Меандр», которая получила контракт на строительство тетра, а также занималась реставрацией знаковых объектов Крыма.

Напомним, Главгосэкспертиза России одобрила проект государственного центра детского театрального искусства (который собирались возвести на месте театра кукол в Симферополе), в августе 2017 года. Проект оуенили более чем в 1 млрд рублей: затраты на документальную часть – 112,6 млн руб, на само строительство – 969,4 млн руб. Контракт получило ООО «Меандр». Строительство планировали завершить к началу 2019 года. Потом сроки сдвинули на конец 2019-го, затем – на 2020 год. Причина – низкие темпы работ.

Параллельно компания занималась реставрацией Воронцовского дворца в Алупке, но к лету 2019 года энтузиазм петербуржцев на этом объекте иссяк.

Сумма контракта на проведение противоаварийных ремонтно-реставрационных работ комплекса сооружений Воронцовского дворца превышала 353 миллиона рублей. Из выплаченного «Меандру» аванса в размере 110 миллионов рублей было освоено всего 28,467 миллионов.

«Меандра» должны был реставрировать и Большую Митридатскую лестницу в Керчи, а также благоустроить участки склона горы Митридат, организовать смотровую площадку на вершине горы, воссоздать музей древностей и так далее.

В сентябре 2018 года правительство Крыма заявили о растрате в 167 миллионов рублей при реконструкции Митридатской лестницы.

Помимо вышеназванных «Меандр» получил контракты на реконструкцию дома Чехова в Ялте, комплекса сооружений Ливадийского дворца, дворца «Ласточкино гнездо», комплекса монастыря Сурб-Хач, мечети хана Узбека и медресе в Старом Крыме, архитектурно-археологического комплекса «Судакская крепость», усадьбы Палласа, здания офицерского собрания 51-го пехотного Литовского полка в Симферополе. Практически везде возникали проблемы.

В итоги контракты с «Менадром» были разорваны, а саму компанию внесли в черный список подрядчиков.

Через некоторое время руководителей фирмы задержали, и, по данным инсайдеров, они подробно начали рассказывать, где, с кем и на каких условиях «работали», в том числе и в Крыму.

Что же касается многострадального театра кукол, то возобновить строительство планируют не ранее 2022 года.

Симферополь, Олег Яковенко

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