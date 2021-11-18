Министр культуры Крыма обвиняется в получении взятки в особо крупном размере

Министр культуры Крыма Арина (она же Вера) Новосельская обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.
Как сообщили РИА «Новый День» в Следственном комитете России, Главным следственным управлением СК РФ в отношении чиновницы возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ.
По данным следствия, в 2018 году Новосельская, используя должностными полномочиями, получила от бенефициара ООО «Меандр» взятку в размере 25 млн рублей за общее покровительство при выполнении строительно-монтажных работ по объекту «Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства».
Дома и в рабочем кабинете Новосельской проведены обыски при содействии ГУЭБиПК МВД России и ФСБ России. Новосельская задержана, ей предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
«Решается вопрос об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», – сообщили в ведомстве.
Симферополь, Олег Яковенко
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