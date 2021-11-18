К министру культуры Крыма пришли силовики

В министерство культуры Крыма пришли силовики: идут обыски. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

«Проводятся следственные мероприятия в отношении министра культуры Республики Крым Арины Вадимовны Новосельской, – написал он в соцсетях. – Это часть системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц всех уровней.

Уверен, что правоохранительные органы во всем разберутся, выяснят все факты и обстоятельства и сделают выводы в соответствии с законом».

Симферополь, Олег Яковенко

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