К министру культуры Крыма пришли силовики

В министерство культуры Крыма пришли силовики: идут обыски. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
«Проводятся следственные мероприятия в отношении министра культуры Республики Крым Арины Вадимовны Новосельской, – написал он в соцсетях. – Это часть системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц всех уровней.
Уверен, что правоохранительные органы во всем разберутся, выяснят все факты и обстоятельства и сделают выводы в соответствии с законом».
Симферополь, Олег Яковенко
© 2021, РИА «Новый День»
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