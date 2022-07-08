В Крыму зафиксирован исторический максимум подъема воды на реках.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рекорд установлен в Белогорске: во время ливней 26-27 июня в бассейне его правобережного притока реки Биюк-Карасу – реки Тонас исторический максимум уровня воды был превышен на 85 см. Метеорологи назвали это катастрофическим паводком.

В других частях Крыма подъем воды тоже был впечатляющим: в реке Салгир в районе села Пионерская уровень «подрос» на 230 см, на реке Бурульча в селе Межгорье – на 236 см, на реке Кучук-Карасу в Богатом – на 315 см.

«В нижнем и среднем течении бассейна реки Кача у села Суворово, из-за аварийных сбросов воды из Загорского водохранилища, наблюдались значительные выходы воды на обе поймы. Нанесен ущерб оборудованию гидропоста, – рассказали в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». – Значительными сбросами воды из переполненных водохранилищ Партизанское и Симферопольское были подтоплены поймы рек Альма и Салгир».

Напомним, в ближайшие 3 дня в Крыму опять ожидаются сильные ливни, не исключены новые подтопления.

Симферополь, Лиана Макоба

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