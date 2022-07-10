На Украине раскритиковали Канаду за возвращение Газпрому турбины Siemens

Решение властей Канады вернуть отремонтированную турбину для газопровода «Северный поток-1» – это «очень плохой прецендент исключения из санкций».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил гендиректор «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

По его мнению, весь российский газ можно направлять через украинскую трубу, от чего отказывается «Газпром», а возврат турбины не решит проблему, так как Россия якобы придумает новый повод для ограничения подачи газа в Германию и «шантажа Европы».

«Я считаю, что даже по возвращении турбины «Газпром» найдет повод и дальше сокращать поставки в ЕС... Нет никаких проблем со свободными мощностями транзита газа в ЕС. Есть только желание Газпрома продолжать шантажировать Европу», – негодовал Макогон.

Напомним, сегодня Канада официально подтвердила возвращение турбины Siemens для «Северного потока-1».

Симферополь, Валентин Карамазов

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