Канада пошла навстречу Германии и приняла «политическое решение» вернуть «Газпрому» отремонтированную турбину Siemens, чтобы возобновить поставки газа по «Северному потоку-1». Однако прокачка по трубопроводу остановлена также из-за проблем с другими турбинами, которые из-за санкций никто не может принимать на ремонт.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили энергетические эксперты idnom.ru.

«Переговоры о возвращении турбин шли почти месяц с тех пор, как в середине июня «Газпром» дважды снизил прокачку по «Северному потоку» почти на 2/3 из-за проблем с турбинами.

Но возвращение одних турбин не решает проблему в целом. Первый раз, когда «Газпром» снизил прокачку 14 июня, это объяснялось невозвращением турбин с ремонта. Но второе снижение 15 июня произошло из-за проблем уже с другими турбинами. Как ремонтировать их – не ясно.

Поэтому ФРГ может вернуть турбины в РФ, но без отлаженного процесса технического обслуживания со стороны Siemens, которая ушла из России, поток функционировать не будет», – отмечают специалисты.

Симферополь, Валентин Карамазов

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