Украина объявила о начале «масштабного контрнаступления» на юге

Граждане Украины, проживающие на «оккупированном Россией» юге страны, должны срочно покинуть свои дома и эвакуироваться на подконтрольные Киеву территории или в Крым.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила украинский вице-премьер «по реинтеграции территорий» Ирина Верещук.

«Наша армия начинает контрнаступление. Я не знаю, в каких это будет временных рамках, но точно знаю, что там, в городах предполагаемого театра военных действий, точно не должно быть женщин и детей. Они не должны становиться «живым щитом» между ВСУ и врагом. Очевидно, что враг должен быть уничтожен. Понятно, что будут бои, будут артиллерийские обстрелы, поэтому мы призываем срочно эвакуироваться», – сказала она.

По словам Верещук, эвакуироваться можно не только через Крым, но и через Васильевку вглубь Украины. Она утверждает, что плотность и интенсивность артиллерийских обстрелов со стороны Украины будет усиливаться.

Напомним, сегодня Зеленский отдал приказ «выбить» армию России из Херсонской и Запорожской областей.

Симферополь, Валентин Карамазов

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