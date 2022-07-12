В МВД Крыма заявили, что инцидент в Судаке не связан с профессией пострадавшего

В МВД Крыма прокомментировали инцидент в Судаке.

Как уже сообщал «Новый День», вечером 11 июля на набережной трое мужчин избили туриста. Пострадавший оказался военным-контрактником, отдыхавшим в местном санатории.

В МВД Крыма заявляют, что происшествие не имело отношения к профессии отдыхающего, а он сам в полицию не обращался.

«В ОМВД России по Судаку заявления и сообщения по данному факту не поступали. В ходе проверки достоверности опубликованной информации, установлены и опрошены все участники произошедшего.

Никаких опознавательных знаков на одежде, позволяющих определить принадлежность кого-либо из участников инцидента к военнослужащим, не имелось, – сообщают в министерстве. – В настоящее время проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке».

В ведомстве традиционно призывают «представителей средств массовой информации и блогосферы проверять излагаемые в публичном пространстве факты на достоверность и обращаться за официальными комментариями в соответствующие ведомства».

Отметим, что большинство журналистов узнало о происшествии от советника главы Крыма Сергея Аксенова Олега Крючкова – он перепостил сообщение в соцсетях с комментарием «Информацию подтверждаю. Избиение. Контрактник. Занимаемся. Всех ищут. Реакция будет запредельно жесткой!» Сейчас этот пост из его telergram-ленты удален.

Судак, Олег Яковенко

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