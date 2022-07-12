Главой Ялты «займется» прокуратура Крыма

На мэра Ялты Янину Павленко написали жалобу в прокуратуру.

Как уже сообщал «Новый День», в 2019 году Министерство культуры РФ выдало рекомендацию внести в список объектов культурного наследия Ялты дом архитектора Краснова. Но ни министерство культуры Крыма, в котором за сохранение культурного наследия отвечает бывший мэр Ялты Ростенко, ни действующие власти Ялты исполнять рекомендацию не торопились.

В апреле текущего года до ялтинских краеведов дошел слух, что здание собираются снести. Оказалось, что в кадастровой карте РФ участок был отмечен как «малоэтажная жилая застройка», а сам особняк как многоквартирный дом. Крымское отделение ВООПИиК оперативно собрало документы об исторической и культурной ценности здания и еще до майских праздников передало их в министерство культуры.

В ведомстве бумаги приняли и сообщили, что рассмотрят на научно-методическом совете после праздников. Но 9 мая здания не стало. В мэрии развели руками: дескать, на сайте минкультуры Крыма дом не числился объектом культурного значения и проходил по документам как частное нежилое здание.

Теперь городская общественность обратилась в правоохранительные с просьбой проверить основания для уничтожения дома. Дело в том, что задние располагалось рядом с аквапарком «Атлантида» – в двух шагах от Приморского парка, в окружении собственного зеленного массива. Э то одно из самых привлекательных для застройщиков мест курортной столицы Крыма. Общая кадастровая стоимость этот территории составляет 500 млн рублей, а рыночная – 1,1 млрд рублей.

По словам авторов обращения в прокуратуру РК (документ подписали 25 человек), на месте снесенного и дома Краснова и прилегающем участке могут построить многоэтажный комплекс с апартаментами и офисами. Ялтинцы просят проверить эту информацию. Если она подтвердится (прокуратура не может не отреагировать на обращение и в любом случае будет вынуждена провести провеку), то глава города может стать фигурантом дела о коррупции и злоупотреблении полномочиями.

Ялта, Лиана Макоба

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