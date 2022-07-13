Совбезом Украины уже составлен «реестр олигархов»

На Украине уже готов так называемый реестр олигархов, в ближайшее время будут озвучены фамилии после «доработки деталей».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом объявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Этот процесс идет, сам реестр уже готов, положение о реестре утверждено. На сегодня институции, которые имеют право подавать пофамильно кандидатов, обрабатывают документы», – отметил он.

Данилов подчеркнул, что согласно закону, именно СНБО будет определять, кто является олигархом, а кто – нет.

Указ о создании на Украине «реестра олигархов» был подписан Зеленским 29 июня текущего года. В прошлом году был принят закон об олигархах.

Согласно ему, олигархами на Украине будут считаться те бизнесмены, кто принимает участие в политической жизни, оказывает значительное влияние на средства массовой информации и осуществляет контроль «над значительной по объему хозяйственной деятельностью».

Лица, признанные олигархами, вносятся в специальный реестр и для них начинают действовать определенные ограничения. Им запрещается делать взносы в поддержку политических партий, быть бенефициаром либо контролером СМИ, которые ориентированы на политику, и участвовать в покупке объектов «большой приватизации».

На днях украинский олигарх Ринат Ахметов поспешил передать все лицензии на свои медиактивы государству, в надежде не попасть в «реестр олигархов».

По словам экспертов, закон и реестр об олигархах служат единственной цели – выкинуть из политики неугодных Зеленскому бизнесменов и оставить угодных.

Симферополь, Валентин Карамазов

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