«Не сможем выжить» – Киев запросил у Запада ежемесячную помощь в $9 млрд вместо $5 млрд

Украине необходимо получать от западных доноров ежемесячно по 9 млрд долларов, а не по 5, как заявлялось ранее администрацией Зеленского. В ином случае покрыть огромный дефицит бюджета будет невозможно.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с такой оценкой финансовых потребностей «Незалежной» выступил советник украинского президента Олег Устенко.

Причиной потребности украинской экономики в срочном увеличении западного финансирования стало существенное падение объёмов собранных налогов и таможенных сборов с начала боевых действий.

«В ближайшее время мы должны получать по 9 миллиардов долларов в месяц вместо 5 миллиардов. Мы постараемся выжить в любом случае, но без финансовой поддержки наших союзников сделать это будет не только сложно, но и практически невозможно», – цитирует Олега Устенко Financial Times.

В мае лидеры ЕС пообещали Киеву дополнительную помощь в размере 9 млрд евро в добавок к предоставленному ранее экстренному кредиту на 1,2 млрд евро, однако Германия заблокировала этот пакет, требуя гарантий возврата денег.

Между тем, финансовые проблемы Украины становятся всё более заметными. В частности, во вторник государственная энергетическая компания «Нафтогаз» попросила держателей своих облигаций на сумму около 1,5 млрд долларов принять отсрочку платежей, поскольку ей приходится экономить деньги для закупки газа для населения.

«Действия «Нафтогаза» могут сигнализировать об изменении подхода украинского правительства к иностранным держателям облигаций. До сих пор Киев отказывался переносить платежи по долгу, потому что было важно сохранить доверие международных инвесторов», – заключают эксперты FT.

Симферополь, Валентин Карамазов

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