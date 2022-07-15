Британская разведка предупредила Украину о катастрофических последствиях разворота Himars в сторону Крыма

Британская разведка предостерегает власти Украины от попыток ударить по Крыму из установки РСЗО Himars. Ранее о готовности ударить по полуострову крылатыми ракетами заговорили украинские военные.

Как уже сообщал «Новый День», Белый дом США одобрил отправку Украине РСЗО M31 GMLRS и Himars на колесном шасси в конце мая. Первые установки прибыли в конце июня. И вот теперь пошли разговоры, что в офисе президента Украины обсуждают возможность нанести удар по Крымскому мосту.

Эксперты британской MI-6 категорически не советуют украинским властям предпринимать подобные попытки, заявляя, что такой удар может иметь катастрофические последствия не только для Украины.

В Великобритании считают, что после такого удара Россия может «ответить» по польским аэродромам, чтобы разрушить логистические цепочки и лишить Украину возможности получать западное вооружение.

В правительстве Зеленского тоже отмечают ряд «нюансов», удерживающих от подобного шага: во-первых, все цели дают западные страны, а они категорически против подобных ударов. Во-вторых, после нападения на Крым, спецоперация может перерасти в полномасштабную войну. Наконец, Крым мощно защищен новейшими ПВО-системами, поэтому удар по полуострову не даст такого эффекта, как в ЛДНР.

Напомним, США начали поставки Украине дальнобойных ракетных систем с условием не бить из них по территории России.

Лондон, Игорь Юров

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