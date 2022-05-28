СМИ: Белый дом одобрил поставку систем залпового огня на Украину

Белый дом США одобрил отправку Украине реактивных систем залпового огня M31 GMLRS. Объявление о поставках может появиться на следующей неделе, пишет New York Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников, РСЗО отправят с ближайшей партией военной помощи.

Америка добавит к M31 GMLRS на гусеничном ходу также высокомобильные артиллерийские ракетные системы Himars на колесном шасси, передает агентства Dow Jones. По мнению агентства, обе системы помогут ВСУ стать более мобильной, чем с прибывающими из Штатов гаубицами M777.

Источник агентства добавил, что американские РСЗО отправятся на Украину в течение нескольких недель. И еще неделя потребуется украинцам на обучение обращению с американским вооружением.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что официального заявления США об отправках РСЗО на Украину не было, и предостерег Штаты от подобного шага. Дипломат подчеркнул, что «беспрецедентная накачка Украины вооружениями» со стороны Штатов и других западных стран только «отдаляет перспективы достижения мира».

«Для скорейшего завершения конфликта Вашингтону и Киеву необходимо признать реальность. Это позволило бы продвинуться по пути политического урегулирования и не допустить ухудшения ситуации в сфере международной стабильности», – написал посол в официальном телеграм-канале.

Антонов напомнил Вашингтону, что переданные киевскому режиму дальнобойные ракетные вооружения могут стать угрозой для Москвы.

«Есть риск, что такие средства разместят вблизи российских границ и у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам. Подобная ситуация для нас неприемлема и недопустима», – заявил дипломат.

Ранее с подобным заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он напомнил, что поставки Украине вооружений, которые способны наносить удары по территории России, станут шагом к неприемлемой эскалации.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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