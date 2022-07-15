Немецкие социал-демократы не смогли исключить Герхарда Шрёдера из партии

В Ганновере прошло заседание Арбитражного комитета Социал-демократической партии Германии. Рассматривался вопрос об исключении из партии бывшего канцлера Герхарда Шрёдера «за его связи с Россией».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает Euractiv.

После 2,5 часов обсуждения делегаты так и не смогли принять решение.

«Управляющий директор СДПГ в Ганновере Кристоф Маттерн напомнил, что было подано 17 официальных запросов об исключении Шредера из партии, занимавшего должность канцлера Германии с 1998 по 2005 год. Однако, по словам Маттерна, вряд ли они будут успешными из-за того, что многие члены партии поддерживают Шредера», – передаёт Euractiv.

Напомним, ранее Бундестаг лишил Шрёдера части привилегий, положенных экс-главам правительства. Сам Шрёдер заявил, что не собирается отказываться от личных контактов с Путиным.

Симферополь, Валентин Карамазов

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