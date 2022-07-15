Будапешт готов использовать военный сценарий для защиты венгров на Украине

Венгрия готова использовать военный сценарий для защиты соотечественников, живущих на Украине. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на западе Украины проживают 150 тысяч венгров – на их долю приходится 12% населения Закарпатья.

По словам министра, его страна заинтересована в том, чтобы оставаться в стороне военного конфликта России и Украины, но при этом подготовила сценарии военной чрезвычайной ситуации для защиты этнических венгров. От кого Будапешт собирается защищать соотечественников, живущих в соседней стране, чиновник не уточнил.

При этом, Сийярто заявил, что у Венгрии нет разногласий с президентом Украины, «просто у него и у нас в этой ситуации разные интересы».

Зеленский преследует цель вовлечь в этот конфликт как можно больше стран, хотя бы за счет поставок оружия, считает министр иностранных дел Венгрии, подчеркивая, что страна не поставляет оружие Украине, так как не желает стать частью конфликта.

Напомним, сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции нанесли огромный ущерб экономике ЕС и при этом никак не ослабили Россию.

Будапешт, Платон Ефимчук

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