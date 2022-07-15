«Европа выстрелила себе в легкие и задыхается»: премьер-министр Венгрии вновь выступил за отмену санкций против России

Европейские чиновники должны пересмотреть политику в отношении России. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, санкции нанесли огромный ущерб экономике ЕС и при этом никак не ослабили Россию.
Как считает глава венгерского правительства, рестрикции против РФ создают риск уничтожения европейской экономики. «В начале я думал, что мы просто выстрелили себе в ногу, но теперь ясно, что европейская экономика выстрелила себе в легкие и задыхается», – сказал Орбан, слова которого цитирует портал «Балканист».
Будапешт, служба информации РИА «Новый День»
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube