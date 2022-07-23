Премьер-министр Венгрии предрек конец господства Запада из-за Украины

Конфликт на Украине может привести к смене господства Запада многополярным миром. Такой сценарий допустил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его мнению, Европе нужна новая стратегия в украинском конфликте, нацеленная на мир.

Вполне вероятно, что события на Украине «положат конец западному господству, которое было способно разными способами в некоторых случаях создавать, объединять весь мир против кого-то», а «в дверь постучится многополярный миропорядок», – заявил Орбан, выступая в румынском городе Бэиле-Тушнад, передает РИА «Новости».

По его словам, Европе «необходима новая стратегия, целью которой был бы мир (на Украине – прим. ред.) и формулирование хорошего предложения о мире». Обозначить такую позицию – это «дело чести и морали» для Венгрии, сказал Орбан, отметив при этом, что Будапешт не питает иллюзий, что сможет повлиять на западных руководителей.

«Задача ЕС состоит не в том, чтобы занять чью-либо сторону, а в том, чтобы встать между Россией и Украиной», – подчеркнул он. По его мнению, мир на Украине может наступить только после переговоров России и США. Европа упустила свой шанс на посредничество, заявил Орбан.

Венгерский премьер также заявил, что санкции не пошатнули Россию, а Европа уже потеряла четыре правительства и находится в экономическом и политическом кризисе.

«Стратегия Запада подобна машине со спущенными шинами на всех четырех колесах. Санкции не пошатнули Москву. Европа в беде – экономической и политической, жертвами стали четыре правительства: британское, болгарское, итальянское и эстонское», – цитирует Орбана «Прайм».

Он добавил, что «большая часть мира» не поддержала Европу в вопросе антироссийских санкций. «Китай, Индия, Бразилия, Южная Африка, арабский мир, Африка – все в стороне от этого конфликта, они занимаются своими делами», – сказал Орбан.

Ранее премьер Венгрии призвал европейских чиновников к пересмотру политики в отношении России. По его словам, санкции нанесли огромный ущерб экономике ЕС и при этом никак не ослабили Россию.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»