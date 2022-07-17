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Воскресенье, 17 июля 2022, 18:59 мск

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Украина попрощается с централизованным теплоснабжением

Зима 2021 года была последней, когда на Украине ещё работало централизованное отопление.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на экспертов сообщает украинское издание «Зеркало недели».

«Ситуация, в которой сегодня находится украинское ЖКХ, не внушает абсолютно никакого оптимизма: обстрелы, нехватка энергоносителей, отсутствие капремонтов и износ – все это ведет к неизбежному финалу. Боевые действия лишь ускоряют процесс. А потому государству необходимо срочно внедрять всевозможные программы по поддержанию сферы», – говорится в публикации.

«То, что граждане зимой останутся без централизованного теплоснабжения, – не пустые страшилки, учитывая нынешние реалии. К тому же в правительстве ранее уже заявили, что температура в квартирах может снизиться до +16, что и без обстрелов говорит об ухудшении условий проживания», – приводит «ПолитНавигатор» перевод текста издания.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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