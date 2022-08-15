«Готовьте теплые вещи и одеяла!»: киевлян ждут проблемы с теплом и электричеством

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей украинской столицы запасаться теплыми вещами и одеялами. Он допустил, что зимой киевляне столкнутся с перебоями поставок тепла и электричества, в связи с чем температура в домах будет снижена.

«Не исключаем, что температура в домах будет на несколько градусов ниже нормы. Норма – 21 градуса, а может быть 19 или 18», – сказал градоначальник в интервью изданию «Бабель».

Кличко отметил, что на случай отсутствия электричества и газа в городе есть генераторы и запасы мазута, но их не хватит надолго. По его словам, Киев сможет функционировать автономно лишь короткий промежуток времени, сообщает «Страна.ua».

Он добавил, что в украинской столице сейчас проживает около 3 млн человек, еще около миллиона киевлян пока не вернулись в город.

Киев, Наталья Петрова

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