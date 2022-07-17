Шольц грозит Москве вечными санкциями в случае победы России на Украине

В случае окончания конфликта на Украине на условиях Москвы санкции с РФ «никогда не будут сняты».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей колонке для Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он также призвал граждан Германии готовиться к «непростому пути», чтобы остановить «неоколониальный курс» Владимира Путина.

По словам канцлера, необходимость сохранять антироссийские санкции в течение очень долгого времени «была понятна с самого начала конфликта».

Напомним, ранее международные эксперты предположили, что канцлер ФРГ Олаф Шольц может потерять должность, если не «капитулирует» перед президентом РФ Владимиром Путиным.

Симферополь, Валентин Карамазов

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