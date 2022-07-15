Telegraph: Шольц рискует потерять пост без «капитуляции» перед Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц может потерять должность, если не «капитулирует» перед президентом РФ Владимиром Путиным, считает обозреватель Дэниел Джонсон. Он уверен, что Шольц допустил множество ошибок в энергетике и внешней политике.

Дэниел Джонсон назвал катастрофическим решение Берлина отказаться от атомной энергетики, поскольку оно привело к полной зависимости от российского топлива.

«Разыгралась настоящая драма с поиском виновных в принятии катастрофического решения десятилетней давности. Репутация Ангелы Меркель, которую раньше боготворили, сегодня разорвана в клочья, и две трети избирателей осуждают Шольца, что не сумел обеспечить энергетическую безопасность», – написал Джонсон в своей колонке в Telegraph.

По мнению обозревателя, Щольц пытался угодить и НАТО, и России, но это только привело к проблемам в экономике и энергетике. На этом фоне все больше немцев выступают против агрессивных мер в адрес России, и все меньше – за поддержку Украины.

Ранее немцы уже просили Шольца уйти в отставку по примеру британского премьер-министра. Канцлер заявил, что Берлин будет поддерживать Киев так долго, как нужно, чтобы Украина могла защищаться. Заявление прозвучало на фоне статистики: 47% граждан ФРГ хотели бы согласия Украины отдать территории, чтобы антироссийские санкции были отменены.

Берлин, Наталья Рязанова

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