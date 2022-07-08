В бундестаге определили политику ФРГ как «пощечину себе назло Путину»

Берлин проводит провальную энергетическую политику в то время, как Москва выигрывает от растущих цен на топливо, заявил глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст. Он назвал подобную политику «Дадим себе пощечину назло Путину».

Парламентарий напомнил, что полная остановка импорта российских энергоносителей грозит Германии снижением ВВП на 12%. Это станет «настоящей катастрофой» для страны, но никак не повредит России, предупредил Клаус Эрнст в беседе с Die Welt.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин будет поддерживать Киев так долго, как нужно, чтобы Украина могла защищаться. Заявление прозвучало в телеэфире после того, как ведущий озвучил статистику: 47% граждан ФРГ хотели бы согласия Украины отдать территории, чтобы антироссийские санкции были отменены.

Позже читатели Die Welt отметили, что санкционный режим против России завершился полным провалом, а некоторые призвали Шольца уйти в отставку по примеру британского премьер-министра.

Берлин, Наталья Рязанова

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