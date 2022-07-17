«Не хочу смертной казни»: очередной британский наёмник угодил в плен в Донбассе

Британские СМИ узнали еще об одном гражданине Великобритании, взятом в плен бойцами ДНР.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишет BBC.

По данным журналистов, речь идет о Джоне Хардинге, который в последние годы был парамедиком и стрелком в рядах неонацисткого украинского полка.

Сообщается, что Хардингу 50 с небольшим лет. В интервью российским изданиям пленный просит британские власти о помощи и говорит, что ему грозит смертная казнь.

Родственники Хардинга, пишет BBC, подтвердили, что на видео действительно он, и что с ними держат связь представители МИД Великобритании.

Напомним, ранее суд в Донецке уже приговорил двух британских наёмников Шона Пиннера и Эндрю Хилла к высшей мере наказания. Ещё двум – Дилану Хилли и Эндрю Хиллу – грозит та же статья.

Симферополь, Валентин Карамазов

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