Еще двум британским наемникам в ДНР грозит смертная казнь

В Донецкой Народной Республике ( ДНР) в пятницу, 1 июля, предъявили обвинение еще двум британским наемникам, – сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН).

Агентство ДАН со ссылкой на источник сообщает, что двум наемникам из Великобритании – Дилану Хилли и Эндрю Хиллу, власти ДНР предъявили обвинение по тем же статьям, что и троим ранее осужденным иностранцам, воевавшим на стороне Украины.

Источник агентства сказал: «Следствие сейчас ведется в отношении британских наемников Дилана Хилли и Эндрю Хилла. Им инкриминируются те же самые статьи, что и троим ранее осужденным наемникам. Ведется следствие, предъявлено обвинение».

Напомним, что суд ДНР 9 июня по обвинению в участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников приговорил к высшей мере наказания (смертной казни) подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Брагима Саадуна.

Донецк, Иван Бабурин

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