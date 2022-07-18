«Не уволил, а отстранил»: Зеленский подвергнет проверке главу СБУ и генпрокурора

В администрации Зеленского уточнили, что отстранение от службы генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова не означает их увольнение.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил замглавы офиса украинского президента Андрей Смирнов.

Напомним, вчера Зеленский издал указ, а позже в видеообращении заявил, что уволил генпрокурора и отстранил главу СБУ за многочисленные факты госизмены сотрудников этих ведомств. По его словам, более 60 из их числа остались на контролируемых Россией территориях и стали работать на новые власти регионов.

«Сейчас речь об увольнении этих двух должностных лиц пока не идёт. Речь идёт о том, что генеральный прокурор отстранен от должности, а глава СБУ временно отстранен от выполнения возложенных на него обязанностей. Это связано с тем, что президент и мы все достаточно долго ждали более конкретных и, возможно, радикальных результатов от руководителей этих органов по очищению от коллаборантов и государственных изменников», – заявил чиновник администрации..

Смирнов добавил, что в ближайшее время будут проводиться служебные проверки, после чего Зеленский определится, вносить ли представления об увольнении Венедиктовой и Баканова в парламент.

Симферополь, Валентин Карамазов

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