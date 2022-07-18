В Киеве начали наступление на писателя Михаилом Булгаковым.

Как уже сообщал «Новый День», в апреле текущего года Булгакова наряду с Пушкиным и Глебом Жегловым признали на Украине признали «имперскими отравителями» и внесли в «списки на снос».

В июне решено убрать из школьной программы писателя, родившегося в Киеве, чем до недавнего времени в стране весьма гордились.

Теперь националисты сочли, что «дело» слишком затянулось, и требуют уничтожить памятник Булгакову в украинской столице, заменив на мемориал более «достойного, истинно украинского литератора. Об этом заявил бывший крымский историк Сергей Громенко.

«В Киеве найдётся немало своих литературных гениев, которые заслуживают почтение не меньше, чем Булгаков. И при этом они не связаны с оправданием российской агрессии или российского шовинизма. Поэтому с Булгаковым... я против того, чтобы завтра сжечь его музей, но факт остаётся фактом – то, что его памятник стоит на Андреевском спуске, все-таки пусть ненавязчиво, но подчёркивает вторичность украинской литературы в сравнении с российской, – заявил Громенко, не уточняя, как именно писатель, живший 100 лет назад, оправдывал «российскую агрессию». – Снимем памятник и сможем, по крайней мере, продемонстрировать, что украинская литература не нуждается в российских писателях для того, чтобы чувствовать себя нормально».

Отметим, что «охоту на литературных ведьм», развернувшуюся в рамках борьбы со всем русским, критикуют многие украинские политологи.

Так, киевский политолог и публицист Дмитрий Спивак назвал языковые запреты и «черные списки» писателей плохой идеей и признаком нецивилизованного государства: «Чем, собственно говоря, перед нами провинились Пушкин, Булгаков или Сикорский? Радикально настроенные сограждане говорят, что это – пропаганда «русского мира». Но что будет, если в Москве вдруг решат использовать в пропагандистских целях русскоязычные произведения Тараса Григорьевича? Например, назло нам. И что тогда – сносить по всей Украине памятники Шевченко?»

А известный киевский аналитики Алексей Кущ считает, что открыв «ящик Пандоры», украинским властям рано или поздно дойдут до того, что объявят врагом и Вернадского, изображенного на украинской национальной валюте: «С точки зрения сторонников сноса памятников писателям и прочим великим людям, связанным с Россией, даже академик Вернадский скоро станет на Украине сомнителен. А ведь именно он изображен на купюре в 1000 гривен, стал первым президентом Академии наук Украины, его именем названа украинская станция в Антарктиде, библиотека и проспект в Киеве. При этом Вернадский по самому строению своего сознания всегда оставался частью именно российского культурного поля. Это утверждение легко проверить, читая его дневники».

Киев, Платон Ефимчук

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