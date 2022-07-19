Украинский гарнизон Авдеевки готовится к бегству – военкоры

Группировка ВСУ в Авдеевке под Донецком несёт огромные потери и готовится покинуть город.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на свои источники сообщают российские военкоры.

Напомним, накануне замкомандующего Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что армия республики отрезала украинский гарнизон Авдеевки от снабжения со стороны основных сил.

«Работа идёт 24/7, артиллерия и авиация разносит как фортификационные сооружения врага, так и мобильные огневые точки. Из-за тяжелых поражений, из некоторых источников известно, что эти утырки готовятся покинуть город», – написал у себя в телеграм-канале военкор ВГТРК Андрей Руденко.

В свою очередь, военкор Андрей Филатов, ссылаясь на данные разведки, сообщил, что украинские военные заносят в жилые дома газовые баллоны с целью подорвать их.

«Вероятно, хотят сжечь населенный пункт дотла. Ну, а че. Не они же строили Украину. Они – саранча. Будем проверять», – приводит его слова издание «Донбасс Сегодня».

Симферополь, Валентин Карамазов

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