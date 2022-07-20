«Контрразведка поработала» – в Киеве анонсировали повальные аресты по всей Украине

Арест Виктора Медведчука и нескольких других «российских агентов» – это лишь «первые успехи» в работе украинской контрразведки. Скоро за ними последуют сотни других «врагов государства».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о этом в Киеве заявил секретарь СНБО (Совбеза) Украины Алексей Данилов.

По его словам, это всем известные лица, которые сейчас «попрятались» и «надеются избежать правосудия».

«Они где-то исчезли. И никто не знает, где они находятся. Такие были мощные люди, которые не засыпали, пока не сделают то или иное выступление либо в средствах массовой информации, либо в социальных сетях… Это люди известные и были на слуху, в частности – это политологи, мэры некоторых городов нашей страны и многие другие фигуры, которые были в свое время известны нашему обществу», – перечислил он и пообещал, что «все эти фигуры последуют вслед за Медведчуком».

Данилов не назвал ни одной фамилии, сославшись на то, что на данный момент разведывательные органы не могут полностью отчитываться о проделанной работе.

Симферополь, Валентин Карамазов

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