Далеко и секретно: суд определился с форматом процесса по делу Медведчука

Суд на Виктором Медведчуком будет закрытым и пройдет во Львове.

Как уже сообщал «Новый День», в мае 2021 года Генпрокуратура Украины предъявила Медведчуку обвинения в госизмене и нарушении правил ведения войны, ему грозит пожизненное заключение. С 13 мая политик находился под домашним арестом. Однако в конце февраля текущего года МВД Украины сообщило, что Медведчук сбежал. Его задержали в середине апреля.

В конце мая Медведчук дал показания на экс-президента Украины Петра Порошенко. В начале июня «первый эпизод» дела Медведчука передали в суд.

По данным медиа-проекта «Грата», слушания будут проходить в Лычаковском районном суде Львова. И обвинение, и защита просили перевести процесс в закрытый режим. Их ходатайства были удовлетворены.

Сам Медведчук останется в Киеве и будет принимать участие в заседаниях по видеосвязи.

Львов, Платон Ефимчук

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